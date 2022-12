Muitas novidades no onze de Portugal para o jogo com a Coreia do Sul

Portugal defronta, esta sexta-feira, a Coreia do Sul na última jornada da fase de grupos do Mundial 2022. A equipa das quinas já tem o apuramento para os oitavos de final assegurado mas procura terminar em primeiro lugar do grupo.

Para este encontro, Fernando Santos não pode contar com os lesionados Otávio, Danilo e Nuno Mendes. Do lado da Coreia do Sul, Paulo Bento pode contar com a equipa na máxima força.

Onze da Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Young-gwon Kim, Kyung-won Kwon, Jin-su Kim; In-beom Hwang, Woo-young Jung; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Heung-min Son; Gue-sung Cho.

Onze de Portugal: Diogo Costa, Dalot, Pepe, António Silva, Cancelo, Matheus Nunes, Rúben Neves, Vitinha, João Mário, Ronaldo e Ricardo Horta.

O pontapé de saída está marcado para as 15 horas. A arbitragem estará a cargo de Facundo Tello (Argentina) e o VAR será Nicolás Gallo (Colômbia).