"Muito felizes por representar o maior clube português"

Bellerín e Diomande, os últimos reforços de janeiro, em perfeita sintonia no discurso. Espanhol e costa-marfinense podem ser opção com o Rio Ave

Hector Bellerín e Ousmane Diomande, os mais recentes reforços, foram apresentados pelo clube de Alvalade, treinaram esta quinta feira de manhã e, ao que o JN apurou, podem ser chamados por Ruben Amorim para o encontro com o Rio Ave, na próxima segunda-feira, em Vila do Conde.

O espanhol, emprestado pelo Barcelona até final da época, é o substituto de Porro, que abalou para o Tottenham. Formado no Barcelona e com passagem longa pelo Arsenal, para além do Bétis, o jogador, de 27 anos, encara a experiência com satisfação. "Desde que recebi a notícia que estavam interessados em mim, senti uma energia muito boa. Estou muito feliz por estar aqui e quero desfrutar do futebol. Vir para o maior clube de Portugal foi a melhor opção", disse, à Sporting TV.