Muito frio à espera do Braga no jogo frente ao Leicester

Os guerreiros do Minho, que esta quinta-feira (20 horas, SportTV1) discutem no reduto do Leicester a liderança do Grupo G da Liga Europa de futebol, vão começar a jogar sob uma temperatura a rondar os cinco graus, com previsão de descida para dois, no decorrer do encontro.

A forte humidade também deverá ser obstáculo climatérico para a equipa portuguesa. Contudo, não há previsão de chuva para esta noite em Leicester, cidade da região de East Midlands, com uma população de 330 mil habitantes.

O King Power Stadium, palco do desafio e que tem capacidade para 32 mil pessoas, estará sem público, por determinação das autoridades britânicas.

Com seis pontos ao cabo de duas jornadas, o Braga reparte a liderança do agrupamento precisamente com o adversário desta quinta-feira, com a curiosidade acrescida de as duas equipas somarem o mesmo registo em termos de golos: cinco marcados e um sofrido.

A equipa bracarense, que está em Inglaterra numa "bolha" devido às normas de segurança e restrições impostas pela UEFA no âmbito da pandemia de covid-19, vai fazer, pelas 17 horas, uma pequena refeição no hotel onde está alojada, seguindo, pelas 18.15 horas, para o King Power Stadium.

Após o encontro, o Braga volta ao hotel e, sexta-feira de manhã, treina na Academia do Leicester City. À tarde, a equipa regressa a Portugal, via Lisboa, dado que no domingo defronta o Benfica, na Luz, para o campeonato e a acumulação de jogos, nesta altura da época, recomenda que se procure minimizar o desgaste físico, poupando, assim, os jogadores a mais viagens, até ao confronto com as águias.