Muito VAR e empate entre Portimonense e Paços

O duelo disputado em Portimão acabou com uma igualdade a um golo. Pacenses desperdiçaram grande penalidade aos 90+9 minutos.

Portimonense e Paços de Ferreira empataram (1-1), esta segunda-feira, em jogo da primeira jornada da Liga, que acabou com muita polémica, muito videoárbitro e com um penálti desperdiçado no nono minuto das compensações.

Em Portimão, os pacenses adiantaram-se no marcador em cima do intervalo, quando Possignolo marcou na própria baliza, mas a equipa da casa reagiu na segunda parte e foi o reforço Fabrício a empatar.

Os últimos minutos foram muito animados e polémicos: primeiro um penálti assinalado a favor do Portimonense foi revertido com recurso ao videoaárbitro; depois as imagens voltaram a ser decisivas, desta vez para assinalar uma grande penalidade a favor do Paços de Ferreira. Aos 90+9 minutos, Samuel defendeu o remate de Douglas Tanque e segurou o empate.

A primeira jornada da Liga ficará completa com o Sporting-Gil Vicente, jogo que foi adiado devido aos casos de Covid-19 nas duas equipas.