Muitos golos e dois "Siuu" na grande festa saudita

Cristiano Ronaldo marcou dois golos no primeiro jogo na nova aventura no Médio Oriente, ao serviço de uma equipa de estrelas, mas PSG venceu mesmo reduzido a 10 jogadores ainda na primeira parte.

Não deu para o empate da ordem, mas os mais de 68 mil adeptos que encheram o Estádio Rei Fahad para ver a estreia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e o reencontro com Lionel Messi tiveram direito a um espetáculo bem razoável. Uma equipa de estrelas formada por jogadores do Al Nassr - o novo clube de CR7 - e do Al Hilal defrontou o Paris Saint-Germain e foi o clube francês, que pertence a um grupo económico do Catar, a ficar com a Taça da Época de Riade, o troféu criado para a ocasião.

O abraço entre os dois maiores futebolistas do século XXI marcou o pré-jogo e foi o argentino, que recentemente se sagrou campeão do mundo de seleções, a disparar primeiro, abrindo o marcador logo aos três minutos, após uma bela jogada de Mbappé e assistência de Neymar. Claramente em melhor forma do que no Mundial do Catar, CR7 deu o corpo ao manifesto - a cara, aliás -, e após levar um soco, involuntário, de Navas, cobrou o penálti para o empate.