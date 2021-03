Mulher de Lucas Veríssimo: "Comeu arroz com larvas ? Sim e dormia no balneário"

JN Hoje às 20:43 Facebook

Amanda Farias, esposa de Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, lembrou as dificuldades da vida do jogador ainda jovem, durante algumas respostas a seguidores nas redes sociais.

O defesa dos encarnados assumiu-se em pouco tempo como peça influente da equipa e já justificou a sua contratação. "Fez o melhor para ele profissionalmente e entendo, era o momento de alavancar a carreira", sublinhou a mulher que ainda vive no Brasil.

"Se comeu arroz com larvas? Sim... Era isso ou passava fome! Dormia num vestiário debaixo de um urinol e ninguém sabia. Só contou aos pais depois que conseguiu uma chance de jogar na base do Santos... E ainda tem quem diz que foi sorte. Ele merece tudo o que conquistou e muito mais!", sublinhou Amanda Freitas sobre um período da vida do jovem futebolista, agora com 25 anos.