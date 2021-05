Mulher de Quintana recebe medalha e ergue a taça de campeão nacional

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Raquel Ferreira recebeu, este sábado, a medalha e ajudou Daymaro Salinas a erguer o troféu de campeão nacional após a vitória dos azuis e brancos diante do Águas Santas.

O F. C. Porto venceu (35-32), este sábado, no Dragão Arena, o Água Santas na penúltima jornada e sagrou-se bicampeão nacional de andebol. Após a final do encontro, os portistas fizeram a festa que ficou marcada por uma homenagem a Quintana, que morreu em fevereiro vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino.

Os jogadores vestiram uma camisola com o nome do guarda-redes e a mulher do atleta não só recebeu uma medalha como ainda entregou e ajudou Daymara Salinas a erguer o troféu.

Veja o momento: