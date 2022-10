Mulher de Ricardo Esgaio sai em defesa: "Os teus estão sempre contigo"

JN Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa do Sporting não atravessa um bom momento e voltou a receber muitas críticas devido à expulsão frente ao Marselha.

Depois de Ruben Amorim, foi a esposa quem veio a público defender e colocar-se ao lado de Ricardo Esgaio, numa altura em que o defesa do Sporting tem sido muito criticado pelas últimas exibições.

O mau momento de Esgaio prolongou-se na quarta-feira, dia em que foi expulso, logo aos 20 minutos, condenando os leões a jogarem em inferioridade numérica durante 70 minutos, frente ao Marselha, na quarta jornada da Liga dos Campeões, jogo que o Sporting acabaria por perder (0-2).

PUB

Mara Alexandra Esgaio, mulher de Ricardo Esgaio, utilizou as redes sociais para sair em defesa do lateral, de 29 anos. "Temos muito orgulho em ti, fases menos boas todos têm, os teus estão sempre contigo", escreveu, no Instagram, com a fotografia comemorativa dos 100 jogos do lateral de leão ao peito como pano de fundo.