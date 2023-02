Multimilionário do Catar faz proposta para comprar o Manchester United

Jassim Bin Hamad Al Thani apresentou, esta sexta-feira, uma proposta para comprar a totalidade do Manchester United, que está à venda desde novembro.

É do Catar que surge uma das maiores propostas para comprar o Manchester United. Através de um comunicado oficial, Jassim Bin Hamad Al Thani anunciou que apresentou uma oferta para adquirir "100%" do clube inglês.

"O plano é fazer o clube regressar às antigas glórias, dentro e fora de campo e, acima de tudo, colocar os adeptos no coração do Manchester United. A proposta será para investir nas equipas de futebol, centro de treinos, estádio, infraestruturas, experiência dos adeptos e comunidades", pode ler-se no comunicado oficial.

Jassim Bin Hamad Al Thani é filho do bilionário e antigo Emir do Catar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e também presidente do QIB, um dos maiores bancos do Catar.