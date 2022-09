Mumin deixa V. Guimarães rumo à liga espanhola

Tal como o JN tinha noticiado, Abdul Mumin é reforço dos espanhóis do Rayo Vallecano. O clube madrileno, atual 12.º classificado, desembolsou 1.5 milhões de euros para garantir o defesa central ganês. Os minhotos continuam detentores de 50% do passe.

Descoberto nos dinamarqueses do Nordsjaelland, Mumin cumpriu 61 jogos de rei ao peito nas últimas três épocas.



Noutro âmbito, os responsáveis minhotos garantiram, junto do Louletano, o empréstimo de Sander Ramires. De acordo com uma nota oficial, a operação sem custos contempla uma opção de aquisição de 50% do passe, a custo zero. Caso o Vitória acione a opção de aquisição, o jogador ficará ligado ao clube por mais duas temporadas.

O médio brasileiro representará a equipa B, mas com metas pessoais bem definidas. "Tenho o desejo de representar a equipa principal do Vitória mas sei que tenho de mostrar qualidade antes de sonhar com algo mais", disse, aos meios oficiais do clube.

"Estar aqui já é um passo enorme e estou realmente ansioso para poder jogar por este emblema. Para já, tenho sido muitíssimo bem tratado por todos e acredito que o ambiente que se vive na equipa B irá ajudar-me imenso a alcançar os meus primeiros objetivos", acrescentou.