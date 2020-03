Mundiais de atletismo também adiados por um ano

JN Hoje às 16:12 Facebook

Os Mundiais de atletismo, previstos para agosto de 2021, nos Estados Unidos, foram adiados para 2022, devido às novas datas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre julho e agosto de 2021, anunciou esta segunda-feira a World Athletics.

"Apoiamos as novas datas do Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Permitem o tempo necessário para os atletas retomarem normalmente os treinos e as competições", lê-se em comunicado.

A competição estava inicialmente prevista para o período entre 6 e 15 de agosto de 2021.

Recorde-se que os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas.