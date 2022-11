Mundial 2022: a pregar no deserto pelos direitos humanos

Nuno A. Amaral Hoje às 08:22 Facebook

Organização catari e FIFA tentam tudo para proibir protestos mas a agenda da prova continua marcada por muita polémica.

O Mundial 2022 entrou em velocidade cruzeiro, com jogos e golos em catadupa, mas são as questões extrafutebol que continuam a marcar a competição. O segundo dia da prova voltou a ter o tema dos direitos humanos no topo da agenda, sobretudo no duelo entre a Inglaterra e o Irão.

Na cerimónia protocolar, os jogadores iranianos recusaram cantar o hino nacional, em protesto com a violência a que são sujeitas muitas mulheres no país. Antes do apito inicial, os ingleses puseram um joelho no chão, ação simbólica contra o racismo, mas que no Catar, segundo o selecionador Gareth Southgate, surge como forma de protesto pela violação dos direitos humanos na construção dos estádios do Mundial.