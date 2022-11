Mundial 2022: Arranque de palavras vazias e festa equatoriana

O primeiro dia do Mundial 2022 teve uma cerimónia de abertura sem sal, palavras de circunstância pouco condizentes com a realidade, um jogo medíocre e adeptos cataris a abandonar o estádio muito antes do apito final.

No fundo, se se esperava que, quando se fizesse ouvir, a bola calaria 12 tristes anos, as expectativas saíram furadas. No meio de tudo isto, uma vitória sem espinhas do Equador sobre uma frágil seleção anfitriã (0-2), com o Catar a ser o primeiro país organizador a perder o jogo inaugural, no caso o 901 na história dos mundiais.

Enner Valencia, pupilo de Jorge Jesus no Fenerbahçe e que cresceu a vender leite e a ordenhar vacas, é a primeira grande figura da competição: foram dele os dois primeiros golos.