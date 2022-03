Mundial 2022: Casa da sorte raramente deixa a seleção ficar mal

Portugal leva cinco êxitos seguidos no Dragão, palco do jogo decisivo de depois de amanhã, com a Macedónia do Norte. Só um desaire e... na estreia!

Se a tendência se mantiver Portugal já está no Catar 2022! A seleção portuguesa acumula cinco vitórias consecutivas no Estádio do Dragão, palco do jogo decisivo de depois de amanhã (19.45 horas, RTP1), frente à Macedónia do Norte.

O triunfo (3-1) da última quinta-feira, no mesmo local, frente à Turquia, apurou a equipa das quinas para a final do play-off de acesso ao Mundial, confirmando a toada lusa de obter bons resultados no recinto portista.