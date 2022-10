Desde 2010, quando a FIFA definiu o Catar como país organizador, que o Campeonato do Mundo 2022 tem estado debaixo de fogo. E, com o tempo, as críticas, quase todas viradas para o contexto social e para questões relacionadas com Direitos Humanos, só subiram de tom. A um mês para o início da prova, o país que espera a nata do futebol começa a ganhar forma e faz cedências para tornar o Mundial mais questionado de sempre, pelo menos, mais tragável.

Nove polémicas das Arábias

1. Um país praticamente construído de raíz