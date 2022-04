Mundial 2022 já tem hino e mascote

Com o aproximar da competição, que decorre entre 21 de novembro e 18 de dezembro, já se começam a conhecer todos os pormenores da prova. Desta vez foram revelados o hino e a mascote do torneio.

A música chama-se "Hayya Hayya" (Better Together) e é interpretada por três artistas: Trinidad Cardona (cantor americano), Davido (artista que nasceu nos Estados Unidos mas foi criado em Laos, na Nigéria) e Aisha (uma das cantoras mais famosas do Catar).

De referir que entre as várias imagens integrantes no videoclip surge uma de Cristiano Ronaldo.

Veja aqui o hino:

Além do hino, a mascote também foi revelada na abertura da cerimónia do sorteio da fase de grupos do Mundial 2022. Chama-se La'eeb, que em árabe significa "jogador muito habilidoso", segundo informou a FIFA, acrescentando ainda que a mascote encoraja todos a acreditarem em si próprios.

