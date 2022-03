Mundial 2022 vai mudar o futebol português

Campeonato pára cerca de um mês e meio e novo formato da Taça da Liga preenche o vazio competitivo.

O Mundial 2022, que se disputa entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar, vai implicar alterações na próxima edição do campeonato português. Além da prova ser interrompida a seguir ao fim de semana de 12 e 13 de novembro, para só ser retomada logo a seguir ao Natal, uma nova Taça da Liga irá preencher o vazio competitivo deixado no futebol nacional.

Está em cima da mesa a possibilidade de a fase de grupos da Taça da Liga ser disputada durante o Campeonato do Mundo, sendo introduzidos os quartos de final na edição de 2022/23. As equipas serão distribuídas em oito grupos e só os vencedores têm acesso à fase seguinte. Esta proposta tem como ponto forte a possibilidade dos clubes manterem as equipas em competição e poderem também tirar dividendos financeiros das receitas de bilheteira.