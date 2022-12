Mundial 2026: maior será necessariamente melhor?

Rui Almeida Santos Hoje às 17:55 Facebook

O Mundial do Catar, que fechou com chave de ouro com uma final louca ganha pela Argentina à França, mas que será por muitos recordado pelos atropelos aos direitos humanos perpetrados pelo país organizador, já lá vai, abrindo-se um novo capítulo na história dos campeonatos do Mundo.

Daqui a quatro anos, em 2026, a mais importante competição de seleções do globo será disputada em três países do continente americano: Estados Unidos, Canadá e México. A candidatura "United2026" suplantou a de Marrocos, que também desejava organizar o 23.º Campeonato do Mundo da história.

Nunca um Mundial teve tantos organizadores, nem tantas seleções a participar. No total serão 48, mais 16 do que aquelas que estiveram presentes no Catar.