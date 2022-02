Mundial de Clubes: Abel Ferreira a um passo de agarrar o ouro e ficar na história

Abel Ferreira afirmou-se no Brasil e procura este sábado o título do Mundial de Clubes contra o Chelsea.

Abel Ferreira chegou, viu e venceu no Brasil. Em duas épocas conseguiu o feito inédito de vencer duas Taças Libertadores consecutivas, uma Taça do Brasil e hoje tem a chance de juntar o Mundial de Clubes ao palmarés, caso vença a final frente ao Chelsea (16.30 horas, Canal 11).

Apesar do sucesso, o técnico encontrou barreiras que, ao mesmo tempo, são algumas das suas valências. Logo ao início, criticou o calendário do futebol brasileiro, mas essa frontalidade na comunicação revelou-se positiva para o plantel. "Demonstrou que era um treinador que dialogava com a comunicação social com um discurso em torno do jogo e não de situações paralelas. Isso criou alguma desconfiança na imprensa, que se foi dissipando quando venceu a Libertadores", explicou, ao JN, Pedro Correia, diretor desportivo do Grémio Anápolis, que defende que só depois da segunda conquista é que "passou a ser visto como um técnico de grandíssima qualidade".