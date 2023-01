Mundial de Clubes joga-se de 1 a 11 de fevereiro em Marrocos

JN Hoje às 18:49 Facebook

A FIFA confirmou as datas do Mundial de Clubes, que em 2023 se disputará em Marrocos. Real Madrid e Flamengo, orientado por Vítor Pereira, partem como favoritos para sucederem ao Chelsea na lista de vencedores da prova.

No primeiro dia de fevereiro, Al Ahly e Auckland City defrontam-se para definir quem avança para a segunda fase, para a qual já estão qualificados Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad.

As equipas que saírem vencedoras da segunda fase seguem para as meias-finais do Mundial de clubes, juntando-se aos já apurados Real Madrid e Flamengo.

As semifinais estão agendadas para os dias 7 e 8 de fevereiro, enquanto a final, à semelhança do encontro de atribuição do terceiro lugar, jogar-se-á em 11 de fevereiro.