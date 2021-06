Mundial de Futsal vai ter sistema de vídeo para auxiliar os árbitros

JN Hoje às 18:08 Facebook

Inovação passou por fase de testes e foi bem recebida pela comunidade do futsal, acredita Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem da FIFA. Portugal é uma das seleções apuradas para a prova.

A próxima edição do Campeonato do Mundo de futsal, que se realiza entre 12 de setembro e 3 de outubro na Lituânia, permitirá aos árbitros recorrer ao suporte do vídeo em lances de maior dúvida. A novidade, confirmada pela FIFA, é um "marco importante para a modalidade", acredita Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem daquele organismo, uma vez que permitirá "uma rápida análise aos lances e a tomada de melhores decisões".

A introdução desta nova tecnologia, que já foi testada em algumas competições, obrigará a uma preparação específica para os árbitros nomeados para a competição. "A implementação de um elemento novo ao jogo acarreta sempre desafios, mas a reação​ da comunidade do futsal tem sido muito positiva. Os treinadores e as seleções qualificadas serão notificados desta inovação, sendo que o nosso foco está em promover um Mundial fantástico e na vanguarda da tecnologia", referiu Pierluigi Collina.

Portugal é uma das 24 seleções qualificadas para a competição. A equipa das quinas integra o Grupo C, juntamente com a Tailândia, as Ilhas Salomão e Marrocos. A estreia no Mundial de 2021 acontece a 13 de setembro, frente à congénere tailandesa.