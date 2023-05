Mundial de ralis: o topo à espera do novo rei de Portugal

Aí estão os três dias mais rápidos do desporto nacional. O Rali de Portugal está na estrada de 11 a 14 de maio, com a 56.ª edição do evento a trazer duas grandes novidades - a superespecial da Figueira da Foz, que regressa ao mapa quase 30 anos depois, o troço de Paredes -, e uma das maiores listas de inscritos (87 pilotos) do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) que, após a prova lusa, vai ter um novo líder da classificação.

Coimbra volta a receber, esta quinta-feira, a partida simbólica, mas as rotações só sobem a sério a partir de sexta, com os habituais troços do centro do país, antes da já referida superespecial da Figueira da Foz. O arranque do fim de semana leva carros e pilotos até Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, especiais que prometem fazer a diferença antes da sempre espetacular superespecial de Lousada.

A manhã de domingo estreia a classificativa de Paredes - usada, também, no shakedown -, Fafe, Cabeceiras de Basto e a "power stage" em Fafe, com os míticos saltos a marcaram os derradeiros metros de competição. A luta promete ser ao segundo, tendo em conta o equilíbrio que marcou as quatro primeiras provas do WRC.