Mundial de voleibol de praia adiado para 2022

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em consonância com o Comité Olímpico Italiano (CONI), anunciou esta quinta-feira que o Mundial de voleibol de praia programado para 2021, em Roma, foi adiado para 2022, devido à pandemia da covid-19.

"A FIVB, em acordo com o CONI e a Federação Italiana de Voleibol (FIV), decidiu adiar para junho de 2022 o Mundial de voleibol de praia, inicialmente programado para Roma no próximo ano", pode ler-se no comunicado oficial da Federação italiana, no qual justifica a decisão com a situação decorrente da pandemia da covid-19 e com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021.

A FIV sublinha que a organização de um Mundial de voleibol de praia requer "um enorme esforço" e que as condições atuais impedem os organizadores de trabalharem em total segurança.

"Esta pandemia mudou as nossas vidas, mas estou seguro de que voltaremos em breve a desfrutar do espetáculo oferecido por um desporto fantástico como é o voleibol de praia", salientou o presidente da Federação italiana da modalidade.