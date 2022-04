Mundial do Catar será vivido ao ritmo de "Hayya Hayya"

JN Hoje às 13:46 Facebook

Tema oficial lançado a poucas horas do sorteio da fase final da prova, agendado para as 17 horas.

"Hayya Hayya" é o tema oficial do Mundial 2022, competição que se irá realizar no Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

A música, assinada por Trinidad Cardona, Davido e Aisha, pretende ser um símbolo de união.

"Ao reunir vozes das Américas, de África e do Médio Oriente, pretendemos mostrar como a música e o futebol podem unir o mundo. Ela aproximará os fãs do Mundial como nunca", referiu Kay Madati, diretor comercial da FIFA.

Para esta tarde (17 horas) está agendado o sorteio da fase final do Campeonato do Mundo. Portugal está no Pote 1, juntamente com Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.