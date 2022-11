Mundial do Catar tem 19 "portugueses" com fome de bola

Liga portuguesa é a 10.ª com mais participantes no Campeonato do Mundo. F. C. Porto e Benfica são os mais representados, com seis cada um.

A Liga portuguesa é a 10.ª com mais representantes no Mundial do Catar, cedendo 19 jogadores, numa lista liderada pelos "Big Five", Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, e que tem na Liga belga a primeira depois dos principais, com 22 atletas presentes no grande certame.

Benfica e F. C. Porto lideram a lista lusa com seis atletas cada, seguidos pelo Sporting, com quatro. O Braga "empresta" dois jogadores, com Steven Vitória, do Chaves, a fechar a lista. Enquanto a maioria das equipas lusas tirará dias de férias antes de regressar ao trabalho, para prepararem a Taça da Liga, estes 19 atletas estarão envolvidos num ambiente de grande pressão, não só física, mas também mental, vertente que o preparador físico João Moreira da Silva coloca como o ponto fulcral.