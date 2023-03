Mundial MotoGP: Bagnaia enfrenta a longa maldição do número 1

Italiano entra em 2023 como campeão e tenta repetir feito de Doohan.

Francesco "Pecco" Bagnaia sabe, melhor do que ninguém, o que é contrariar as probabilidades. Na época passada, o piloto italiano recuperou de uma desvantagem de 91 pontos (!) para se sagrar campeão do Mundo na última corrida e, agora, enfrenta um outro desafio que tem deixado marca nos últimos 25 anos.

Bagnaia decidiu escolher o número 1 - uma opção que apenas o campeão do ano anterior pode tomar -, e a verdade é que o "dorsal" parece estar amaldiçoado. Desde que Mick Doohan conquistou o "penta" em 1998 que nenhum campeão consegue revalidar o título com o 1 na moto. É verdade que vários pilotos revalidaram os respetivos troféus, mas fizeram-no sempre com os seus números de eleição como, por exemplo, Valentino Rossi (o eterno 46) ou Marc Márquez (98).