Mundial MotoGP: nova máquina no sonho renovado de Miguel Oliveira

Piloto português inicia quinta época no Mundial de MotoGP, agora com uma Aprilia. Algarve é palco do arranque do maior campeonato de sempre

A montanha-russa de Portimão é o palco e Miguel Oliveira uma das estrelas no arranque da Campeonato do Mundo de MotoGP. Depois de quatro épocas na KTM, o piloto da Charneca de Caparica assinou pela RNF e será aos comandos de uma Aprilia que enfrenta a quinta temporada na categoria rainha das duas rodas. Mesmo que este novo desafio aconselhe cautelas na hora de estabelecer objetivos, Falcão mostrou, nos testes, que pode voar bem alto em 2023, lutar por pódios e, quem sabe, acrescentar vitórias às cinco que já tem no currículo entre a elite dos "cowboys do asfalto".