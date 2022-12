Mundo chora desaparecimento de Pelé e lembra o seu legado

JN/Agências Hoje às 19:20 Facebook

A morte de Pelé, aos 82 anos, deixou o mundo do futebol de luto. As reações à perda do "Rei" da bola acumulam-se e chegam dos quatro cantos do mundo, à imagem de um craque à escala global.

Dono de um registo ímpar, que sobreviveu ao passar do tempo, o mito de Pelé, alimentado por um restrito conjunto de imagens captadas numa era que contrasta com o imediatismo da atual geração, apenas ajudou a fazer crescer um legado eterno.

As reações à morte de Pelé não tardaram. No Twitter, os dois clubes que Pelé representou ao longo da carreira, Santos e New York Cosmos, classificaram-no como "eterno" e "lendário". O Palmeiras, atual campeão brasileiro, lembra que Pelé "continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol".

Os clubes portugueses também já reagiram ao desaparecimento do "Rei". O Sporting salientou que Pelé "espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol", o Benfica deixou um sentido "até sempre" e o F. C. Porto sublinhou que "as lendas são imortais".

Já a Federação Portuguesa de Futebol lembrou "um génio puro" e "ícone do desporto mundial", a Liga Portugal assinalou que "os reis são eternos" e Paulo Futre partilhou uma fotografia em que cumprimenta o "Rei".

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mostrou-se "profundamente emocionado com a partida do Pelé" e garantiu que "a CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos". Por sua vez, o Comité Olímpico do Brasil recordou que "muito do que somos hoje devemos a Edson Arantes do Nascimento".

A nível europeu, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin lamentou a morte da "primeira superestrela global do futebol". "Foi um pioneiro no crescimento da modalidade até ser o desporto mais popular do mundo", notou o dirigente, citado em comunicado do organismo de cúpula do futebol europeu.

Para Kylian Mbappé, internacional francês que atua no PSG, "o rei do futebol partiu, mas o seu legado nunca será esquecido".

O Arsenal recordou a passagem de Pelé pelo antigo Highbury Park, em 1981. "Uma memória que sempre apreciaremos", escreveram os "gunners".

Também Mano Menezes, que orientou o Brasil no Mundial do Catar, se manifestou neste momento de dor: "O futebol brasileiro só passou a ser respeitado e admirado em cada canto deste planeta porque existiu Pelé. O que nos conforta é saber que lendas como ele jamais morrem, porque elas seguem vivas dentro do coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol".

Os internacionais brasileiros também não demoraram a reagir. Antony vê no "Rei, a inspiração, o exemplo, o único, o Eterno", enquanto o ex-F. C. Porto Casemiro lembrou o que "seu legado é eterno". Já Éder Militão, que também jogou pelos dragões, considera que este "é um dia triste para o futebol mundial".

Romário, em tempos desavindo com Pelé, vincou que "o Brasil dá o adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol", enquanto Cafú diz ter perdido "um irmão". "Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé", acrescentou o antigo capitão da "Canarinha".

Por seu turno, Rivaldo manifestou o "orgulho em ter jogado duas Copas do Mundo com o número 10, que foi consagrado por ele", o Rei Pelé.

Pelé impactou várias áreas da sociedade. A cultura não foi exceção, com o músico Caetano Veloso a falar num "dia triste para o Brasil".

Na política, a antiga presidente do Brasil, Dilma Rousseff, agradeceu "alegrias que (Pelé) deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo", enquanto a futura ministra do Desporto do Governo de Lula da Silva, Ana Moser, escreveu: "Edson Arantes do Nascimento partiu, Pelé é eterno e continuará alegrando as novas gerações com seus golos".