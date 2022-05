Murros e mãos na cabeça: Sá Pinto não esconde a frustração pela derrota

JN Hoje às 20:48 Facebook

Depois do apito final do jogo entre o Moreirense e o Boavista, que terminou com um triunfo (2-1) dos axadrezados, em jogo a contar para a 32.ª jornada, Ricardo Sá Pinto não escondeu a frustração pelo desaire.

O treinador dos minhotos sentou-se no banco de suplentes, deu murros na estrutura do banco e levou, depois, as mãos à cabeça.

Veja o momento:

Com esta vitória, o Boavista sobe ao 10.º posto, com 36 pontos, já a salvo da descida, enquanto o Moreirense continua no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de permanência com o terceiro classificado da Liga 2, com 26 pontos, os mesmos do Tondela, primeira equipa em zona de descida e que cumpre o jogo desta ronda na segunda-feira, quando jogar em Paços de Ferreira.