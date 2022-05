Musa: "Nunca pensei estar a assinar por um dos maiores da Europa"

JN Hoje às 21:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado croata, que representa o Boavista por empréstimo, estreou-se nos convocados da seleção e diz que vive um dos melhores períodos da carreira.

Petar Musa assumiu que a presente temporada, ao serviço do Boavista, superou as expectativas. O avançado croata considera que 2021/22 é a melhor época da carreira.

"Quero sempre cumprir os objetivos a que me proponho. Tenho bastante confiança, nunca desisto, mas nunca pensei que, no final da época, seria convocado para a seleção A do meu país e estaria prestes a assinar contrato com um dos maiores clubes da Europa! É a melhor época da minha carreira", disse, ao jornal croata "Sportske Jutarnji", acrescentando, por outro lado, que não se pode alongar muito sobre a transferência para o Estádio da Luz: "Não posso dizer nada até que o Benfica oficialize", explicou.

O avançado, de 23 anos, marcou 12 golos e fez quatro assistências com a camisola do Boavista, números que também lhe abriram as portas da seleção da Croácia.

"Estou encantado, é um sonho de infância realizado e mal posso esperar. Quero mostrar a minha melhor versão, estou cheio de confiança, vamos ver como irá correr. De qualquer forma, vou dar o meu melhor para conseguir um lugar na equipa", realçou.