Musa: "Primeiro golo? Não tenho receio do futuro"

Peter Musa, avançado do Benfica, afirmou nesta quarta-feira que não se sente em baixo por ainda estar em branco. "Primeiro golo? Não tenho receio do futuro. Jogo a jogo, vamos ver o que acontece".

À margem de um compromisso comercial das águias, o avançado croata disse estar muito feliz. "É incrível ser parte desde clube a cada dia e cada jogo. Estou a adorar, é um sentimento incrível".

Contratado ao Boavista no último verão, salientou que o plantel encarnado tem muita qualidade. "Todos os jogadores são muito bons e eu foco-me apenas no meu trabalho. Faço o meu melhor em cada treino e em cada jogo".

O próximo jogo é frente ao V. Guimarães, no Minho, no próximo sábado. "Estamo-nos a preparar muito bem todos os dias para essa partida. Não vai ser fácil, mas vamos dar o nosso melhor e esperamos fazer uma boa exibição". O duelo com o PSG, na Liga dos Campeões, é a seguir. "Agora estamos focados no campeonato, depois pensamos no PSG".