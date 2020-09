Museu do F. C. Porto atinge o milhão de visitas

JN Hoje às 19:25 Facebook

O Museu do F. C. Porto já alcançou a marca do milhão de visitantes, a poucos dias de completar sete anos e no ano em que o clube tinha projetado atingir.

A inauguração do Museu FC Porto aconteceu a 28 de setembro de 2013 e desde aí tem sido um ponto de passagem para quem visita a cidade Invicta, sendo, juntamente com o Estádio do Dragão, uma das referências turísticas do Porto e da Região Norte do país.

Apesar da pandemia de covid-19, que manteve o espaço fechado durante quase três meses, o "Tour F. C. Porto" conseguiu cumprir o objetivo de atingir o milhão de visitas em 2020, funcionando com todas as regras e recomendações das autoridades de saúde, razão pela qual obteve as garantias Clean & Safe (Turismo de Portugal) e Safe Travels (World Travel & Tourism Council).

O visitante um milhão de visitas foi o portista Luís Almeida na exposição permanente do Museu, acompanhado por Inês Almeida. "Foi uma surpresa e é um orgulho. Nunca pensei ficar na história do museu do meu clube", afirmou o simpatizante dos azuis e brancos, que recebeu uma camisola do F. C. Porto customizada e um exemplar do livro "A Pele do Dragão".

"A ambição, o rigor, a paixão e a competência são pilares do F. C. Porto e, obviamente, do Museu, e sem eles não tínhamos o reconhecimento que, para lá do plano desportivo, nos distingue como uma das principais atrações turísticas e culturais do Porto e do Norte de Portugal. Esperávamos chegar a este número em 2020, mas alcançá-lo num ano que, de repente, se tornou tão difícil para o Mundo, reforça a nossa alegria e o nosso sentido de responsabilidade", salientou Mafalda Magalhães, diretora do Museu F. C. Porto.

O Museu FC Porto renovou, em agosto, o prémio Travellers Choice, atribuído pelo TripAdvisor, distinção também novamente entregue ao Estádio do Dragão, sendo que as duas estruturas acumulam Certificados de Excelência da mesma plataforma, na qual ocupam um lugar no top 10 das atrações da cidade do Porto. Além disso, o Museu lidera no ranking TripAdvisor de museus da Região Norte, sem esquecer que já foi distinguido como um dos cinco principais museus do país.