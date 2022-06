Museu e Estádio do Dragão distinguidos com prémio

JN Hoje às 17:41 Facebook

O museu do F. C. Porto e o Estádio do Dragão foram, esta quarta-feira, distinguidos com o prémio "Travellers Choice 2022" e posicionam-se, novamente, entre as experiências mais bem avaliadas com a classificação "excelente" na plataforma.

O Museu Futebol Clube do Porto e o Estádio do Dragão foram novamente distinguidos com o prémio "TripAdvisor Travellers" Choice" depois de voltarem a estar entre as experiências mais bem avaliadas com a classificação "excelente" na plataforma de referência. Esta distinção é apenas atribuída a 10% das entidades registadas no "TripAdvisor" e vem reforçar a preponderância das visitas ao Museu e ao Estádio, que já fazem parte das principais recomendações da Invicta.

"A renovação deste prémio atribuído ao Museu F. C. Porto e ao Estádio do Dragão pelo TripAdvisor, reforça a qualidade da experiência de visita proporcionada aos nossos visitantes provenientes de todo o Mundo. Aliás, já recebemos visitantes de mais de 75% dos países a nível mundial, e estes prémios refletem a experiência positiva vivida ao conhecerem a história e o palco do F. C. Porto. O posicionamento nesta plataforma do Museu F. C. Porto e do Estádio do Dragão no Top 10 de atividades no Porto, e do Museu como Museu n.º 1 da cidade, é demonstrativo da relevância assumida pelo F. C. Porto no panorama turístico da região Norte de Portugal", afirmou Mafalda Magalhães, diretora do Museu.

Além da distinção, o Museu Futebol Clube do Porto, que é líder no ranking dos museus do Porto, o clube azul e branco vai estar presente esta semana na Segunda Conferência Internacional da PSA Sport & Politics Group, evento do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Através do Museu Futebol Clube do Porto e do F. C. Porto Football Sciences Institute, a parceria inclui uma palestra em sessão especial temática e uma visita Tour F. C. Porto dirigida aos conferencistas.