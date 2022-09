Museu F. C. Porto e Estádio do Dragão eleitos Melhor Atração em Portugal

JN Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu F. C. Porto e o Estádio do Dragão são vencedores nacionais do Prémio Melhor Atração dos Tiqets Remarkable Venue Awards, uma organização da plataforma online Tiqets. Distinção garante presença numa grande final internacional já em novembro.

O Museu F. C. Porto e o Estádio do Dragão são vencedores nacionais do Prémio Melhor Atração dos Tiqets Remarkable Venue Awards. Na estreia de Portugal entres os países representados, esta distinção permite estar na corrida a um galardão internacional numa segunda fase, cujos vencedores também vão ser encontrados com a ajuda do público, através de uma votação online que está a decorrer até ao próximo dia 19 de outubro.

"Na véspera dos 9 anos do Museu e do 129.º aniversário do clube, este prémio é como uma prenda antecipada e traz mais reconhecimento ao FC Porto como protagonista na vida desportiva, cultural, social, pedagógica e lúdica da cidade do Porto e de Portugal. A distinção tem abrangência nacional, eleva-nos acima de outras atrações no país e sublinha o nosso compromisso com a satisfação máxima de quem procura o Tour FC Porto e vive o Museu. Continuamos a sair de dois anos bastante difíceis para todos, devido à pandemia da covid-19, e este prémio, atribuído na exigente área do turismo por uma plataforma de referência internacional, é mais uma certeza de que estamos no bom caminho", destacou Mafalda Magalhães, diretora do Museu F. C. Porto.

PUB

As edições anteriores dos Remarkable Venue Awards consideravam museus e atrações turísticas de Reino Unido, República da Irlanda, Estados Unidos da América, Países Baixos, Espanha, Itália e França. Este ano, Portugal, Alemanha e Emirados Árabes Unidos também entraram na lista.

Como vencedores no âmbito nacional, o Museu F. C. Porto e o Estádio do Dragão avançam em conjunto para a grande final internacional. Os premiados vão ser conhecidos na Tourism Innovation Summit (TIS), a realizar no próximo mês de novembro, em Sevilha (Espanha). Johan Cruyff Arena, Stamford Bridge, Etihad Stadium, San Mamés, Burj Khalifa, Museu d"Orsay, Centro Pompidou, Museu Pergamon, Museu Van Gogh, Rijksmuseum, Duomo de Milão, Torre de Londres, Sagrada Família de Barcelona, MoMA ou Observatório do One World Trade Center são estádios, museus e outras atrações de referência mundial que, nos seus países, também foram candidatos a garantir entrada na próxima fase dos Remarkable Venue Awards