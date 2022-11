Museu F. C. Porto e Estádio do Dragão premiados como Melhor Atração Internacional

JN Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu F. C. Porto e o Estádio do Dragão voltaram, esta quarta-feira, a ser premiados.

Depois de no mês de setembro terem sido considerados a Melhor Atração de Portugal, o Museu F. C. Porto e o Estádio do Dragão foram distinguidos com um prémio além-fronteiras: o de Melhor Atração Internacional. O Museu Futebol Clube do Porto e o Estádio do Dragão são os Global Winners na categoria Melhor Atração dos Tiqets Remarkable Venue Awards de 2022, uma organização da plataforma Tiqets. Esta distinção internacional resulta da votação online aberta ao público de todo o Mundo e foi a primeira vez que o nosso país marcou presença nestes prémios, ligados ao setor do turismo.

Mafalda Magalhães, diretora do Museu F. C. Porto, destacou a importância do prémio. "Este prémio traz ainda mais reconhecimento ao projeto do Museu F. C. Porto, à marca F. C. Porto, à cidade do Porto e à Região Norte de Portugal. É consequência de uma escolha do público que nos visitou e viveu o Tour F. C. Porto, uma das principais atrações na cidade. O Museu F. C. Porto é o primeiro museu membro afiliado da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas e, com o Estádio do Dragão, constitui uma das grandes referências turísticas internacionais da cidade do Porto, que tem no F. C. Porto a sua maior marca. O prémio também resulta de toda a dedicação da equipa do Museu e do apoio e confiança do nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, da Administração do F. C. Porto, a quem muito agradecemos.", afirmou.