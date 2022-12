Museu Pelé bate recorde de visitas

O Museu Pelé teve nesta sexta-feira o dia de maior afluência de público, em oito anos de existência. A morte do "rei" levou mais de seis mil pessoas ao espaço criado em homenagem ao antigo futebolista, que se localiza em Santos, São Paulo.

O Museu Pelé, em Santos, registou nesta sexta-feira o recorde de visitas diárias, com a presença de mais de seis mil pessoas. Foi o dia de maior afluência em termos de visitas, desde que o local foi inaugurado, em 2014.

No dia seguinte à morte do antigo futebolista e enquanto ainda não se iniciam as cerimónias fúnebres, o espaço despertou enorme curiosidade, com destaque para a presença de um grande número de turistas, de várias nacionalidades.

O Museu Pelé, situado no Largo Marquês de Monte Alegre, em Valongo, no município de Santos, estado de São Paulo, guarda o acervo da trajetória do "rei" do futebol e está todos os dias aberto ao público, inclusivamente neste fim de semana, com entradas gratuitas.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na passada quinta-feira, aos 82 anos. A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a 29 de novembro passado, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

O velório do antigo jogador decorrerá a partir de segunda-feira, na Vila Belmiro, estádio do Santos F.C, principal clube da carreira do ex-jogador. Está permitida a entrada do público na cerimónia. O funeral será no dia seguinte.