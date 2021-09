Música e futebol: Wolverhampton vai lançar discográfica própria

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:22 Facebook

O Wolverhampton Wanders, clube com forte presença portuguesa, vai tornar-se na primeira equipa da Liga inglesa a lançar uma empresa discorgráfica.

A música e o futebol vão passar a estar interligados através do Wolves, clube da Liga inglesa treinado por Bruno Lage, que conta com nove jogadores portugueses no plantel. O anúncio foi feito na passada segunda-feira nas redes sociais da "Wolves Records", nome da discográfica que "os lobos" fundaram.

A Warner Music Alternative Distribution Alliance vai distribuir a música da companhia, que pretende encontrar e potenciar talentos locais. A Wolves Records vai contar com um consultor estratégico de peso: Peter Rudge foi agente dos "The Who" e "The Rolling Stones" e revelou que o objetivo da discográfica é juntar as culturas musicais e futebolísticas da cidade, apoiando as comunidades locais de artistas.

"Nasci muito perto do antigo estádio Molineux e vim ao meu primeiro jogo com o meu tio em 1951. Sentei-me nos seus ombros e foi aí que começou a minha paixão pelo Wolves, que se tornou numa parte importante da minha vida até aos dias de hoje", disse Rudge ao site "Mixmag".

A Wolves Records pretende dar as melhores oportunidades aos jovens talentos que Wolverhampton tem para oferecer. "Artistas, bandas, produtores e escritores... Mandem-nos a vossa música agora! Queremos ouvir-vos", pode ler-se na publicação da discografia nas redes sociais.