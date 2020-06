Muslera deixa relvado de ambulância depois de fraturar a tíbia e perónio

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:57 Facebook

O jogo entre Rizespor e Galatasaray, disputado este domingo e referente à 27.ª jornada da Liga turca, contou com um episódio bastante infeliz. Fernando Muslera, guarda-redes do Galatasaray, lesionou-se aos 15 minutos da primeira parte e teve de sair do relvado de ambulância.

Este domingo, o Galatasaray teve uma noite para esquecer. Três meses depois da última partida disputada, o Galatasaray regressou à ação no campeonato turco, num encontro em que tudo correu mal.

Logo aos 15 minutos, Fernando Muslera chocou com um adversário e teve de ser retirado do relvado numa ambulância. Mais tarde, a imprensa turca anunciou que o capitão do Galatasaray fraturou a tíbia e o perónio da perna direita.

Relativamente ao desfecho final, o conjunto de Istambul foi derrotado por 2-0, pelo Çaykur Rizespor, antepenúltimo classificado, e viu o duo de líderes, Trabzonspor e Basaksehir, fugir e ficar com seis pontos de diferença para ambos.