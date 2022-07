Mustafa Kizza assina por três épocas pelo Arouca

JN Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Mustafa Kizza, defesa esquerdo, de 22 anos, viverá a sua primeira experiência no futebol europeu ao serviço do Arouca, que o contratou aos canadianos do CF Montreal.

"Senti que o Arouca era a melhor opção para mim. Sempre foi um sonho meu jogar numa equipa europeia e o Arouca está-me a dar essa oportunidade. Penso que é um bom ponto de partida", referiu Mustafa Kizza, à chegada a Arouca.

O lateral esquerdo, internacional pelo Uganda, terá a concorrência de Mateus Quaresma no plantel comandado por Armando Evangelista.

"Para esta temporada só quero trabalhar muito, jogar e conhecer a equipa para conseguirmos performances positivas. Daí os resultados aparecerão, mas o foco principal será sempre ajudar a equipa", concluiu o jogador, que assinou por três temporadas com o emblema da Liga.