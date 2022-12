Mustafa Kizza rescinde com o Arouca

JN/Agências Hoje às 19:03, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral esquerdo ugandês Mustafa Kizza chegou a acordo com o Arouca para a rescisão do contrato com o oitavo classificado da Liga e é, agora, um jogador livre.

"O Futebol Clube de Arouca e o jogador Kizza chegaram a acordo para a rescisão amigável de contrato. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", anunciou o clube, em publicação nas redes sociais.

PUB

A recente contratação de Weverson aos brasileiros do Red Bull Bragantino terá tirado espaço ao ugandês, num plantel que conta também com Quaresma, opção habitual de Armando Evangelista para o lado esquerdo da defesa.

Kizza, que conta com 16 internacionalizações e quatro golos pela seleção do Uganda no currículo, não disputou qualquer partida desde a chegada ao Arouca, no início da temporada, depois de um período ao serviço do CF Montreal (Canadá).

A dispensa do jogador de 23 anos é mais um passo no processo de restruturação do plantel, que, nos últimos dias, viu também a saída do guarda-redes Zubas e a chegada de Weverson e do ex-estorilista Thiago Rodrigues, com o clube a apostar no mercado de inverno para realizar uma boa segunda "metade" de temporada.

A equipa arouquense prepara, neste momento, a deslocação ao terreno do Moreirense, em 22 de dezembro, para os 'quartos' da Taça da Liga, enquanto ocupa o oitavo lugar da I Liga, numa altura em que estão 13 jornadas disputadas.