Mykhaylo Mudryk: o craque que despertou o interesse do City e Arsenal

Mykhaylo Mudryk tem sido uma das revelações da temporada 2022/23 e tem despertado a curiosidade de grandes clubes do futebol europeu. Manchester City e Arsenal entre o lote de interessados no avançado, de 21 anos.

Carlo Nicolini, dirigente do Shakhtar, já faz contas aos possíveis milhões que Mudryk poderá garantir ao emblema ucraniano. "As atenções estão sobre ele, mas os italianos vêm sempre depois. Trazem propostas baixas e nem nos sentamos a negociar. Há muitos candidatos ingleses, de Espanha, França, mas falta o valor justo para o levar. Com Mbappé, Rafael Leão e Vinícius Júnior, Mudryk é o jogador mais forte na posição", afirmou, garantindo que "por 50 milhões nem ligo ao presidente a comunicar a oferta".

Há vários clubes atentos a Mudryk, como Manchester City e Arsenal. "São dois clubes que se interessaram pelo jogador, mas há também outros. Não estamos obrigados a vender. Nesta equipa, ele é o mais decisivo. Se querem contratar certos jogadores que fazem a diferença nos principais clubes, precisam de ter o dinheiro certo", afirmou Nicolini.

Mudryk fez seis golos e sete assistências em 11 jogos, entre os quais se contabilizam três remates certeiros na fase de grupos da Liga dos Campeões.