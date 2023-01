Mykhaylo Mudryk: o "Neymar ucraniano" que se inspira em CR7

Até ao início da época passada era um desconhecido talento ucraniano. Estava avaliado em menos de um milhão de euros e, pouco mais de um ano depois, protagonizou uma enorme transferência para o Chelsea que pode chegar aos 100 milhões de euros. Conheça a história de Mykhaylo Mudryk, o talentoso "Neymar ucraniano" que tem Cristiano Ronaldo como ídolo.

Desde cedo que foi visto como uma das grandes promessas do futebol ucraniano. Começou nas camadas jovens do Metalist Kharkiv, com uma passagem pelo Dnipro até chegar ao grande Shakhtar Donetsk. Lá, encontrou o treinador português Paulo Fonseca, que lhe deu a estreia como sénior aos 17 anos. Apesar do talento, Paulo Fonseca não deixou de fazer alguns reparos sobre o jovem. "Ele marcou hoje, mas tem muito que aprender. Estou convencido pelo talento que ele tem, mas antes de tudo tem de entender que ainda tem muitas coisas onde pode melhorar. Tem de começar por mudar um pouco a sua atitude dentro de campo", referiu o português, em 2018.

Seguiram-se então alguns empréstimos até que Roberto De Zerbi chegou ao Shakhtar Donetsk e identificou logo o diamante por lapidar que era Mykhaylo Mudryk. Aliás, foi mesmo o diretor desportivo do clube, Darijo Srna a revelar alguns pormenores sobre uma conversa entre o técnico italiano e o jovem extremo. "Ou te tornas um jogador comigo, ou nunca irás ser um futebolista", disse-lhe De Zerbi. A partir daí, tudo mudou para Mykhaylo Mudryk que passou a ser um projeto pessoal do treinador italiano. Aliás, De Zerbi até referiu que: "Se não o conseguir levá-lo a um nível elevado, considero-o uma derrota pessoal".