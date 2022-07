Na cadeira de sonho com atitude e ambição

Guilherme Soares Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 50 anos, Artur Jorge vai começar pela primeira vez uma época como treinador na Liga

Os guerreiros do Minho aceleram a preparação da receção ao Sporting, agendada para domingo, às 18 horas, na contagem decrescente para o início do campeonato, edição 2022/23. Depois da apoteose da apresentação da equipa diante de milhares de pessoas no centro da cidade, a fechar o "Braga Day" de sábado, Artur Jorge saudou os adeptos, evocando o passado romano de Bracara Augusta com um "Salvé Guerreiros!" e pediu a ajuda nas bancadas, garantindo ambição no relvado.

"Quero pedir, não só hoje, mas sempre, o vosso apoio, que ele seja tão forte quanto será a nossa atitude e ambição. Todos por todos porque somos Braga. Por vós e por Braga!", reforçou o técnico natural de Braga.