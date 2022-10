Na corda bamba, leão precisa de cair para o lado certo

Derrota frente ao Tottenham pode significar a eliminação. Varandas elogia Ruben Amorim.

As duas vitórias nas duas primeiras jornadas do Grupo D deixavam antever um caminho tranquilo do Sporting rumo aos oitavos de final, mas as aparências iludiram. A dupla jornada com o Marselha virou as contas de pernas para o ar, ao ponto de os leões defrontarem, esta noite, o Tottenham com a pressão de saberem que uma derrota pode significar o adeus antecipado, e inesperado, à Liga dos Campeões, se a esse resultado se aliar uma vitória do Marselha em Frankfurt. Por outro lado, um triunfo em Londres deixa a equipa de Ruben Amorim a um ponto de alcançar a próxima fase da competição.

É nesta corda bamba que os sportinguistas defrontam um Tottenham a passar o momento mais delicado da época, consequência de duas derrotas consecutivas na Premier League e de uma onda de lesões em jogadores importantes.