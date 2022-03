Basquetebol: Na luta pelo topo todos dão provas de supremacia

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:44 Facebook

Sporting mantém-se na liderança com Benfica e F. C. Porto à espera de erro para assumir o trono.

Vai ser até à última gota de suor e até ao mais ínfimo pormenor que Sporting, F. C. Porto e Benfica vão disputar o título de campeão desta temporada. Este sábado, os três grandes do basquetebol português voltaram a passear supremacia de Norte a Sul do país, sem que existisse alguma espécie de movimentação na liderança.

Último a entrar em campo, o Sporting não sentiu a mínima pressão frente ao Lusitânia (91-64) e deixou uma mensagem clara: para já o trono está bem entregue. Antes, já o F. C. Porto - é segundo com os mesmos 37 pontos que o Benfica mas mais um jogo - tinha vencido frente ao Illiabum (82-69). As águias fizeram o mesmo contra o Imortal (95-64).