Na Suécia, jogadores não fazem testes antes dos treinos e jogos

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeonato sueco não prevê realizar testes a jogadores antes dos jogos ou treinos, no protocolo com vista ao reinício da competição, que devia ter arrancado em abril, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a Liga sueca, o princípio no país é o de que apenas as pessoas que se sintam doentes devam procurar os hospitais e realizarem "testes completos de despistagem ao novo coronavírus".

Aos futebolistas será pedido, a cada dia, que preencham um formulário de autoavaliação, antes dos treinos e dos jogos, com os médicos dos clubes a avaliarem as condições de saúde dos futebolistas.

Na próxima semana é esperada uma decisão em relação ao campeonato, cujo início foi adiado devido à pandemia de covid-19, num país que optou por manter muitas atividades em funcionamento, com o governo a não decretar o confinamento, recomendado apenas aos idosos a permanência em casa.

Na Suécia registaram-se, até esta terça-feira, cerca de 27.000 casos de infeção pelo novo coronavírus e mais de 3.200 mortes.