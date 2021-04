Nacional - F. C. Porto adiado para domingo e Braga-Sporting já tem data

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

A visita do F. C. Porto ao Nacional, da 27.ª jornada da Liga, foi adiado de sábado para domingo, anunciou esta quarta-feira a Liga de clubes, que agendou o Braga-Sporting para 25 de abril.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu conta das alterações aos horários das próximas jornadas, nomeadamente o adiamento da visita dos dragões ao lanterna-vermelha, para domingo, às 17.30 horas.

Ainda na 27.ª jornada, o embate entre Belenenses SAD e Marítimo, que estava previsto para sábado, às 12.45 horas, foi remarcado para as 18.

Os restantes encontros da próxima jornada mantêm a calendarização prevista, tendo ainda sido divulgados os horários das 28.ª e 29.ª jornadas, quando o líder Sporting recebe o Belenenses SAD, na quarta-feira dia 21 de abril, às 21.15 horas, e visita o Braga no domingo 25 de abril, às 20 horas.

Em ambos os casos, os leões, que não vão contar com o treinador Rúben Amorim no banco, devido a castigo, vão jogar antes dos rivais, com a marcação da receção do campeão F. C. Porto ao Vitória de Guimarães e a visita do Benfica ao Portimonense para dia 22 de abril, às 21 e 19 horas, respetivamente.

Na 29.ª jornada, F. C. Porto e Benfica voltam a entrar em campo no dia seguinte ao Sporting, com a visita dos azuis e brancos a Famalicão, às 21 horas, e a receção dos encarnados ao Santa Clara, às 19 horas.

Esta ronda começa com o jogo entre Boavista e Marítimo, no domingo 25 de abril, às 15 horas, e encerra com o embate entre os algarvios Farense e Portimonense, na terça-feira seguinte.

Programa de jogos das 27.ª, 28.ª e 29.ª rondas da Liga:

Jornada 27

Sexta-feira (16/04)

Boavista-Paços de Ferreira (18.45)

Farense-Sporting (21)

Sábado (17/04)

Moreirense-Tondela (15.30)

V. Guimarães-Santa Clara (15.30)

Belenenses SAD-Marítimo (18)

Benfica-Gil Vicente (18)

Rio Ave-Braga (20.30)

Domingo (18/04)

Famalicão-Portimonense (15)

Nacional-F. C. Porto (17.30)

Jornada 28:

Terça-feira (20/04)

Paços de Ferreira-Farense (20)

Quarta-feira (21/04)

Santa Clara-Moreirense (15.30)

Marítimo-Rio Ave (17)

Braga-Boavista (19)

Sporting-Belenenses SAD (21.15)

Quinta-feira (22/04)

Tondela-Nacional (15)

Gil Vicente-Famalicão (17)

Portimonense-Benfica (19)

F. C. Porto-V. Guimarães (21)

Jornada 29:

Domingo (25/04)

Boavista-Marítimo (15)

Rio Ave-Paços de Ferreira (17:30)

Braga-Sporting (20)

Segunda-feira (26/04)

Belenenses SAD-Gil Vicente (17)

Benfica-Santa Clara (19)

Nacional-Vitória de Guimarães (19)

Famalicão-Tondela (19)

Moreirense-F. C. Porto (21.15)

Terça-feira (27/04)

Farense-Portimonense (21.45)