Nacional de sub-15 com modelo reformulado em 2022/23

A primeira edição do Campeonato Nacional de Sub-15 da 1.ª Divisão, do qual o Sportingé o atual detentor do título, arranca no próximo dia 14 de agosto com um formato competitivo totalmente renovado.

O sorteio da primeira fase, que se disputa de 14 de agosto a 14 de janeiro de 2023 - realizou-se esta tarde de quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol, mas o formato desta nova competição já estava na gaveta desde 2020, mas a pandemia atrasou a sua implementação, sendo que esta temporada de 2022/23 é ainda transitória para o modelo final a aplicar a partir da próxima época (2023/24).

Este ano, o Campeonato Nacional Sub-15 da 1.ª Divisão vai ter apenas duas fases (tinha quatro) e será disputado por 50 clubes, em vez dos 72 da edição passada, que foram divididos por cinco séries (A, B, C, D e E) de dez emblemas cada.

Os dois primeiros classificados de cada séries da primeira fase, num total de 10, qualificam-se para a segunda fase de apuramento de campeão e asseguram a permanência no principal escalão na época de 2023/24, que terá apenas 30 equipas (as 10 apuradas para a decisão do título, as 18 que garantirem a permanência na fase de descidas e os dois primeiros classificados da fase de apuramento de campeão da 2.ª Divisão Nacional, que também foi criada esta temporada e será composta por 40 clubes).

As outras 40 equipas seguem para a segunda fase de permanência e descidas da 1.ª Divisão Nacional, sendo divididas por oito séries de cinco clubes cada. Os dois últimos classificados (quarto e quinto) e os seis piores terceiros classificados, num total de 22 emblemas, são despromovidos ao segundo escalão, que em 2023/24 terá 50 equipas.

A segunda fase começa a 29 janeiro e termina a 25 de junho.

Quanto ao sorteio desta quarta-feira, ditou que o campeão Sporting dá o pontapé de saída, em casa, frente ao Caldas, enquanto o Benfica recebe o Sacavenense.

O F. C. Porto arranca com um dérbi, frente ao salgueiros, fora de portas. O Braga defronta o Palmeiras e o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente.

Eis o calendário da primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-15 da 1.ª Divisão:

Jornada 1 (14 de agosto)

Série A

Aveleda-Vianense

V. Guimarães-Gil Vicente

Varzim-Famalicão

Barroselas-Rio Ave

Palmeiras-Braga

Série B

P. Ferreira-Feirense

Taboeira-Penafiel

Espinho-Viseu Benfica

Boavista-Avanca

Salgueiros-F. C. Porto

Série C

Anadia-Marialvas

Tondela-Académica

BC Branco-Marinhense

Gafanha-Leiria Marrazes

Fátima-U. Leiria

Série D

Real-Footkart

Sporting-Caldas

Benfica-Sacavenense

CADE-Loures

Alverca-Ac. Santarém

Série E

Pinhalnovense-Louletano

Cova Piedade-Barreirense

Farense-Olhanense

Belenenses-Estoril

Portimonense-V. Setúbal

Jornada 2 (21 de agosto)

Série A

Vianense-Palmeiras

Gil Vicente-Aveleda

Famalicão-V. Guimarães

Rio Ave-Varzim

Braga-Barroselas

Série B

Feirense-Salgueiros

Penafiel-P. Ferreira

Viseu Benfica-Taboeira

Avanca-Espinho

F. C. Porto-Boavista

Série C

Marialvas-Fátima

Académica-Anadia

Marinhense-Tondela

Leiria Marrazes-BC Branco

U. Leiria-Gafanha

Série D

Footkart-Alverca

Caldas-Real

Sacavenense-Sporting

Loures-Benfica

Ac. Santarém-CADE

Série E

Louletano-Portimonense

Barreirense-Pinhalnovense

Olhanense-Cova Piedade

Estoril-Farense

V. Setúbal-Belenenses

Jornada 3 (28 de agosto)

Série A

Vianense-Gil Vicente

Aveleda-Famalicão

V. Guimarães-Rio Ave

Varzim-Braga

Palmeiras-Barroselas

Série B

Feirense-Penafiel

P. Ferreira-Viseu Benfica

Taboeira-Avanca

Espinho-F. C. Porto

Salgueiros-Boavista

Série C

Marialvas-Académica

Anadia-Marinhense

Tondela-Leiria Marrazes

BC Branco-U. Leiria

Fátima-Gafanha

Série D

Footkart-Caldas

Real-Sacavenense

Sporting-Loures

Benfica-Ac. Santarém

Alverca-CADE

Série E

Louletano-Barreirense

Pinhalnovense-Olhanense

Cova Piedade-Estoril

Farense-V. Setúbal

Portimonense-Belenenses

Jornada 4 (04 de setembro)

Série A

Gil Vicente-Palmeiras

Famalicão-Vianense

Rio Ave-Aveleda

Braga-V. Guimarães

Barroselas-Varzim

Série B

Penafiel-Salgueiros

Viseu Benfica-Feirense

Avanca-P. Ferreira

F. C. Porto-Taboeira

Boavista-Espinho

Série C

Académica-Fátima

Marinhense-Marialvas

Leiria Marrazes-Anadia

U. Leiria-Tondela

Gafanha-BC Branco

Série D

Caldas-Alverca

Sacavenense-Footkart

Loures-Real

Ac. Santarém-Sporting

CADE-Benfica

Série E

Barreirense-Portimonense

Olhanense-Louletano

Estoril-Pinhalnovense

V. Setúbal-Cova Piedade

Belenenses-Farense

Jornada 5 (18 de setembro)

Série A

Gil Vicente-Famalicão

Vianense-Rio Ave

Aveleda-Braga

V. Guimarães-Barroselas

Palmeiras-Varzim

Série B

Penafiel-Viseu Benfica

Feirense-Avanca

P. Ferreira-F. C. Porto

Taboeira-Boavista

Salgueiros-Espinho

Série C

Académica-Marinhense

Marialvas-Leiria Marrazes

Anadia-U. Leiria

Tondela-Gafanha

Fátima-BC Branco

Série D

Caldas-Sacavenense

Footkart-Loures

Real-Ac. Santarém

Sporting-CADE

Alverca-Benfica

Série E

Barreirense-Olhanense

Louletano-Estoril

Pinhalnovense-V. Setúbal

Cova Piedade-Belenenses

Portimonense-Farense



Jornada 6 (25 de setembro)

Série A

Famalicão-Palmeiras

Rio Ave-Gil Vicente

Braga-Vianense

Barroselas-Aveleda

Varzim-V. Guimarães

Série B

Viseu Benfica-Salgueiros

Avanca-Penafiel

F. C. Porto-Feirense

Boavista-P. Ferreira

Espinho-Taboeira

Série C

Marinhense-Fátima

Leiria Marrazes-Académica

U. Leiria-Marialvas

Gafanha-Anadia

BC Branco-Tondela

Série D

Sacavenense-Alverca

Loures-Caldas

Ac. Santarém-Footkart

CADE-Real

Benfica-Sporting

Série E

Olhanense-Portimonense

Estoril-Barreirense

V. Setúbal-Louletano

Belenenses-Pinhalnovense

Farense-Cova Piedade

Jornada 7 (09 de outubro)

Série A

Famalicão-Rio Ave

Gil Vicente-Braga

Vianense-Barroselas

Aveleda-Varzim

Palmeiras-V. Guimarães

Série B

Viseu Benfica-Avanca

Penafiel-F. C. Porto

Feirense-Boavista

P. Ferreira-Espinho

Salgueiros-Taboeira

Série C

Marinhense-Leiria Marrazes

Académica-U. Leiria

Marialvas-Gafanha

Anadia-BC Branco

Fátima-Tondela

Série D

Sacavenense-Loures

Caldas-Ac. Santarém

Footkart-CADE

Real-Benfica

Alverca-Sporting

Série E

Olhanense-Estoril

Barreirense-V. Setúbal

Louletano-Belenenses

Pinhalnovense-Farense

Portimonense-Cova Piedade

Jornada 8 (16 de outubro)

Série A

Palmeiras-Rio Ave

Braga-Famalicão

Barroselas-Gil Vicente

Varzim-Vianense

V. Guimarães-Aveleda

Série B

Salgueiros-Avanca

F. C. Porto-Viseu Benfica

Boavista-Penafiel

Espinho-Feirense

Taboeira-P. Ferreira

Série C

Fátima-Leiria Marrazes

U. Leiria-Marinhense

Gafanha-Académica

BC Branco-Marialvas

Tondela-Anadia

Série D

Alverca-Loures

Ac. Santarém-Sacavenense

CADE-Caldas

Benfica-Footkart

Sporting-Real

Série E

Portimonense-Estoril

V. Setúbal-Olhanense

Belenenses-Barreirense

Farense-Louletano

Cova Piedade-Pinhalnovense

Jornada 9 (23 de outubro)

Série A

Rio Ave-Braga

Famalicão-Barroselas

Gil Vicente-Varzim

Vianense-V. Guimarães

Aveleda-Palmeiras

Série B

Avanca-F. C. Porto

Viseu Benfica-Boavista

Penafiel-Espinho

Feirense-Taboeira

P. Ferreira-Salgueiros

Série C

Leiria Marrazes-U. Leiria

Marinhense-Gafanha

Académica-BC Branco

Marialvas-Tondela

Anadia-Fátima

Série D

Loures-Ac. Santarém

Sacavenense-CADE

Caldas-Benfica

Footkart-Sporting

Real-Alverca

Série E

Estoril-V. Setúbal

Olhanense-Belenenses

Barreirense-Farense

Louletano-Cova Piedade

Pinhalnovense-Portimonense

Jornada 10 (29 de outubro)

Série A

Vianense-Aveleda

Gil Vicente-V. Guimarães

Famalicão-Varzim

Rio Ave-Barroselas

Braga-Palmeiras

Série B

Feirense-P. Ferreira

Penafiel-Taboeira

Viseu Benfica-Espinho

Avanca-Boavista

F. C. Porto-Salgueiros

Série C

Marialvas-Anadia

Académica-Tondela

Marinhense-BC Branco

Leiria Marrazes-Gafanha

U. Leiria-Fátima

Série D

Footkart-Real

Caldas-Sporting

Sacavenense-Benfica

Loures-CADE

Ac. Santarém-Alverca

Série E

Louletano-Pinhalnovense

Barreirense-Cova Piedade

Olhanense-Farense

Estoril-Belenenses

V. Setúbal-Portimonense

Jornada 11 (13 de novembro)

Série A

Palmeiras-Vianense

Aveleda-Gil Vicente

V. Guimarães-Famalicão

Varzim-Rio Ave

Barroselas-Braga

Série B

Salgueiros-Feirense

P. Ferreira-Penafiel

Taboeira-Viseu Benfica

Espinho-Avanca

Boavista-F. C. Porto

Série C

Fátima-Marialvas

Anadia-Académica

Tondela-Marinhense

BC Branco-Leiria Marrazes

Gafanha-U. Leiria

Série D

Alverca-Footkart

Real-Caldas

Sporting-Sacavenense

Benfica-Loures

CADE-Ac. Santarém

Série E

Portimonense-Louletano

Pinhalnovense-Barreirense

Cova Piedade-Olhanense

Farense-Estoril

Belenenses-V. Setúbal

Jornada 12 (20 de novembro)

Série A

Gil Vicente-Vianense

Famalicão-Aveleda

Rio Ave-V. Guimarães

Braga-Varzim

Barroselas-Palmeiras

Série B

Penafiel-Feirense

Viseu Benfica-P. Ferreira

Avanca-Taboeira

F. C. Porto-Espinho

Boavista-Salgueiros

Série C

Académica-Marialvas

Marinhense-Anadia

Leiria Marrazes-Tondela

U. Leiria-BC Branco

Gafanha-Fátima

Série D

Caldas-Footkart

Sacavenense-Real

Loures-Sporting

Ac. Santarém-Benfica

CADE-Alverca

Série E

Barreirense-Louletano

Olhanense-Pinhalnovense

Estoril-Cova Piedade

V. Setúbal-Farense

Belenenses-Portimonense

Jornada 13 (27 de novembro)

Série A

Palmeiras-Gil Vicente

Aveleda-Rio Ave

Vianense-Famalicão

Varzim-Barroselas

V. Guimarães-Braga

Série B

Salgueiros-Penafiel

P. Ferreira-Avanca

Feirense-Viseu Benfica

Espinho-Boavista

Taboeira-F. C. Porto

Série C

Fátima-Académica

Anadia-Leiria Marrazes

Marialvas-Marinhense

BC Branco-Gafanha

Tondela-U. Leiria

Série D

Alverca-Caldas

Real-Loures

Footkart-Sacavenense

Benfica-CADE

Sporting-Ac. Santarém

Série E

Portimonense-Barreirense

Pinhalnovense-Estoril

Louletano-Olhanense

Farense-Belenenses

Cova Piedade-V. Setúbal

Jornada 14 (04 de dezembro)

Série A

Famalicão-Gil Vicente

Rio Ave-Vianense

Braga-Aveleda

Barroselas-V. Guimarães

Varzim-Palmeiras

Série B

Viseu Benfica-Penafiel

Avanca-Feirense

F. C. Porto-P. Ferreira

Boavista-Taboeira

Espinho-Salgueiros

Série C

Marinhense-Académica

Leiria Marrazes-Marialvas

U. Leiria-Anadia

Gafanha-Tondela

BC Branco-Fátima

Série D

Sacavenense-Caldas

Loures-Footkart

Ac. Santarém-Real

CADE-Sporting

Benfica-Alverca

Série E

Olhanense-Barreirense

Estoril-Louletano

V. Setúbal-Pinhalnovense

Belenenses-Cova Piedade

Farense-Portimonense

Jornada 15 (11 de dezembro)

Série A

Palmeiras-Famalicão

Gil Vicente-Rio Ave

Vianense-Braga

Aveleda-Barroselas

V. Guimarães-Varzim

Série B

Salgueiros-Viseu Benfica

Penafiel-Avanca

Feirense-F. C. Porto

P. Ferreira-Boavista

Taboeira-Espinho

Série C

Fátima-Marinhense

Académica-Leiria Marrazes

Marialvas-U. Leiria

Anadia-Gafanha

Tondela-BC Branco

Série D

Alverca-Sacavenense

Caldas-Loures

Footkart-Ac. Santarém

Real-CADE

Sporting-Benfica

Série E

Portimonense-Olhanense

Barreirense-Estoril

Louletano-V. Setúbal

Pinhalnovense-Belenenses

Cova Piedade-Farense

Jornada 16 (18 de dezembro)

Série A

V. Guimarães-Palmeiras

Rio Ave-Famalicão

Braga-Gil Vicente

Barroselas-Vianense

Varzim-Aveleda

Série B

Taboeira-Salgueiros

Avanca-Viseu Benfica

F. C. Porto-Penafiel

Boavista-Feirense

Espinho-P. Ferreira

Série C

Tondela-Fátima

Leiria Marrazes-Marinhense

U. Leiria-Académica

Gafanha-Marialvas

BC Branco-Anadia

Série D

Sporting-Alverca

Loures-Sacavenense

Ac. Santarém-Caldas

CADE-Footkart

Benfica-Real

Série E

Cova Piedade-Portimonense

Estoril-Olhanense

V. Setúbal-Barreirense

Belenenses-Louletano

Farense-Pinhalnovense

Jornada 17 (08 de janeiro)

Série A

Famalicão-Braga

Gil Vicente-Barroselas

Vianense-Varzim

Aveleda-V. Guimarães

Rio Ave-Palmeiras

Série B

Viseu Benfica-F. C. Porto

Penafiel-Boavista

Feirense-Espinho

P. Ferreira-Taboeira

Avanca-Salgueiros

Série C

Marinhense-U. Leiria

Académica-Gafanha

Marialvas-BC Branco

Anadia-Tondela

Leiria Marrazes-Fátima

Série D

Sacavenense-Ac. Santarém

Caldas-CADE

Footkart-Benfica

Real-Sporting

Loures-Alverca

Série E

Olhanense-V. Setúbal

Barreirense-Belenenses

Louletano-Farense

Pinhalnovense-Cova Piedade

Estoril-Portimonense

Jornada 18 (14 de janeiro)

Série A

Braga-Rio Ave

Barroselas-Famalicão

Varzim-Gil Vicente

V. Guimarães-Vianense

Palmeiras-Aveleda

Série B

F. C. Porto-Avanca

Boavista-Viseu Benfica

Espinho-Penafiel

Taboeira-Feirense

Salgueiros-P. Ferreira

Série C

U. Leiria-Leiria Marrazes

Gafanha-Marinhense

BC Branco-Académica

Tondela-Marialvas

Fátima-Anadia

Série D

Ac. Santarém-Loures

CADE-Sacavenense

Benfica-Caldas

Sporting-Footkart

Alverca-Real

Série E

V. Setúbal-Estoril

Belenenses-Olhanense

Farense-Barreirense

Cova Piedade-Louletano

Portimonense-Pinhalnovense