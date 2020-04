Nacional é a primeira equipa a voltar aos treinos

Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa madeirense treinou esta segunda-feira pela primeira vez após a suspensão das competições devido à Covid-19, mas de forma muito condicionada.

O Nacional da Madeira, equipa da LigaPro, voltou aos treinos, sendo a primeira equipa portuguesa a fazê-lo, após a suspensão das competições face à pandemia originada pela covid-19.

O treino decorreu de forma muito condicionada e foi sempre individualizado, com um jogador em cada meio campo, de hora a hora, a fazer corrida e alguns exercícios com bola e foi orientado por um elemento da equipa técnica que esteve sempre com máscara.

O clube madeirense justificou que opta por este modelo de treino por considerar que existe um risco muito menor para os atletas, por estar a ser concretizado num ambiente controlado, deixando de os expor a um elevado risco de contágio motivado pelo treino/corrida na via pública.

Nesta primeira fase, será efetuado o controlo da temperatura corporal à saída dos atletas de casa e mantida informação sobre o estado de saúde das pessoas com quem partilhem a habitação, sendo à chegada ao estádio avaliados numa sala preparada para o efeito.

Os materiais utilizados nas instalações e nos seus acessos serão limpos e desinfetados após cada utilização.