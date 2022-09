Nacional e B SAD ativos em dia de retoques

Rui Almeida Santos Hoje às 00:46 Facebook

Sílvio volta à ação no Vilafranquense e Rui Costa reforça Farense

O arranque em falso no campeonato levou a B SAD e o Nacional a atacar em força o último dia do mercado de verão. Os lisboetas reforçaram o meio-campo com três jogadores vindos da Liga, Patrick Machado e Rúben Oliveira cedidos pelo Santa Clara e Samuel Lobato pelo Famalicão, e anunciaram ainda o avançado norte-americano Brian Saramago, de 23 anos, oriundo do Rudar, da segunda divisão da Eslovénia.

Já os madeirenses recrutaram, por empréstimo até ao final da época, o central Fábio Erinis, ao Lusitânia dos Açores, e os avançados Walisson Bahia, ao Centro Sportivo Paraíbano, e Zé Manuel, ao Rio Ave.